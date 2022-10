Tre av NBA:s största stjärnor:

Stephen Curry – Golden State Warriors

Tidernas främste trepoängsskytt har tillbringat hela sin NBA-karriär med Golden State och fört laget till fyra titlar, senast i våras när han utsågs till finalseriens MVP. Ovärderlig för sitt lag och en av basketvärldens mest populära figurer.

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks

Den 211 centimeter långe greken är ligans främste powerforward och kanske den bäste defensive spelaren i NBA – vid sidan av att vara en offensiv urkraft som, när han är på det humöret, är ostoppbar. Förde sitt Milwaukee till titeln 2021, klubbens första på 50 år.

LeBron James – Los Angeles Lakers

Been there, done that. Finns med i diskussionen kring vem som är tidernas främste basketspelare, och är alltjämt en av världens mest kända idrottare. En ikon. Gör nu sin 20:e (!) säsong i ligan och blir den nionde spelaren i NBA:s historia att nå den milstolpen. Håller han samma poängsnitt som tidigare säsonger blir han tidernas främste poänggörare i NBA under säsongen.