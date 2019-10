Los Angeles Lakers LeBron James och Anthony Davis Foto: TT

NBA-event ställs in – oro för stormatcherna

Konflikten mellan den amerikanska basketligan NBA och Kina blir allt mer infekterad.

Shanghais idrottsdepartement har ställt in ett supporterevenemang inför veckans planerade träningsmatcher mellan Los Angeles Lakers och Brooklyn Nets.

Enligt New York Times växer oron över att även matcherna kommer att ställas in.

NBA vill expandera än mer till den kinesiska marknaden och den här veckan är det tänkt att ligans storstjärna LeBron James Los Angeles Lakers ska möta Brooklyn Nets i två träningsmatcher i Shanghai respektive Shenzhen. Men enligt New York Times växer oron kring att kinesiska myndigheter ska ställa in båda matcherna som är planerade till i morgon, torsdag, och lördag. Anledningen är det infekterade bråk mellan den amerikanska basketligan och landet Kina som uppstått sedan Houston Rockets general manager Daryl Morey i en kommentar på Twitter gett sitt stöd åt de protesterande i Hongkong. NBA stöttar Morey ”Kämpa för frihet. Backa upp Hongkong”, skrev Morey i en tweet som senare togs bort, men ändå skapat enorma konsekvenser. I dag, onsdag, skulle ett supporterevenemang ha arrangerats i Shanghai, hamnstaden i östra Kina, dagen före den första träningsmatchen mellan Lakers och Nets. Men arrangemanget har ställts in på grund Moreys ”opassande kommentarer”, enligt ett uttalande från Shanghais idrottsdepartement som nyhetsbyrån AFP har tagit del av. NBA har å sin sida tagit Moreys sida i konflikten. Storkanalen vägrar tv-sända – Ligan kommer inte att sätta sig i ett läge där man reglerar vad spelare, anställda och klubbägare säger och inte säger i de här frågorna. Vi kan inte jobba på det sättet, sade NBA-kommissionären Adam Silver på en presskonferens under tisdagen. Sedan tidigare står det klart att Kinas största tv-bolag CCTV inte kommer att sända veckans planerade stormatcher, enligt Los Angeles Times. Helgmatchens värdstad Shenzhen ligger dessutom precis vid gränsen till Hongkong, en särskild administrativ region med separat rättssystem, i södra Kina. Dela Dela