NBA-mästarna pallade trycket i premiären

Premiärmötet i årets NBA-säsong blev en rysare in i slutminuterna.

De regerande mästarna Toronto låg under större delen av mötet med New Orleans, men vann efter att ha tagit matchen till förlängning.

Toronto hade det kämpigt i två och en halv period när de tog emot New Orleans på hemmaplan. Som mest låg de under med 11 poäng, men inför fjärde perioden hade kanadensarna hämtat igen underläget och hemmalaget ledde med 88–86 inför slutperioden. Den kraftansträngningen räckte inte riktigt hela vägen och ställningen var 117–117 när slutsignalen gick. I förlängningen var det dock Toronto som orkade mest. Förlängningsperioden vann Toronto med 13–5 och slutresultatet för matchen skrivs 130–122 till hemmalaget. Williamson skadad Bäste poänggörare blev hemmaspelarna Pascal Siakam och Fred VanVleet med 34 poäng var. New Orleans knep i somras åt sig superlöftet Zion Williamson i draften, men fick under premiären klara sig utan talangen. Williamson skadade knät i förra veckat och i måndags meddelade laget att han blir borta i sex till åtta veckor efter att ha opererat knät. Hongkong-aktivister på plats Under försäsongen har mycket av snacket handlat om den amerikanska basketligans kraschade relation till Kina. Det hela började när Houston Rockets sportchef Daryl Moreys skrev på Twitter han stödjer Hongkong-demonstranternas kamp för demokrati. Kina är en viktig marknad för NBA och konflikten kan bli mycket kostsam. Bland annat har flera kinesiska bolag brutit sina kontrakt med NBA. Och debaclet gjorde sig påmint även under säsongspremiären. Inför matcherna i Toronto och i Los Angeles – där premiärdagens andra match spelas mellan LA Clippers och LA Lakers – delade Hongkong-aktivister ut tröjor med politiska budskap. Basketkonflikten – vad handlar den om?

