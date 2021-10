Det var unge Morant – utsedd till Årets rookie i NBA 2020 – som visade vägen för Memphis med 30 poäng, sju returer och fem assist.

Långa stunder var matchen en uppvisning mellan Morant och hemmalagets superstjärna Stephen Curry som noterades för 36 poäng, sju returer och åtta assist för det förlorande laget.

Golden State hade vunnit samtliga fyra matcher inför nattens omgång. De ledde med tio poäng i halvtid och 19 poäng som mest. Ändå lyckades gästerna, mycket tack vare Morant, vända på steken.

Vid ställningen 98-98 och en sekund kvar på klockan hade Stephen Curry chansen att avgöra matchen, men missade.

Curry poänglös på slutet

Han gick också poänglös i hela den fjärde perioden samt i förlängningen, där Morant glänste med 23 av sina 30 poäng.

– Jag är lite kritisk mot mig själv och mina sista tre skott. Mina sista två under ordinarie tid, där hade jag försökt skjuta alla dagar i veckan, men i förlängningen ville jag lite för mycket, säger Curry efteråt.

Trots nattens förlust har Golden State, tvåa i den västra konferensen, stått för sin bästa start sedan säsongen 2015/2016 när de vann sina 24 första matcher.

Ja Morant snittar 30 poäng per match såhär långt och ligger därmed delad tvåa i statistiken. Philadelphias Joel Embiid har samma snitt och Stephen Curry toppar med 36 poäng per match. Morant ligger också delad etta i statistiken för flest steals per match (fyra stycken).

