New York Knicks-Philadelphia 76ers 112-119

(37-25, 26-35, 33-35, 16-24)

Poängplockare, New York: Julius Randle 35, Jalen Brunson 23, RJ Barrett 17, Immanuel Quickley 11, Quentin Grimes 10, Mitchell Robinson 10, Jericho Sims 4, Isaiah Hartenstein 2.

Philadelphia: Joel Embiid 35, James Harden 29, Georges Niang 16, De'Anthony Melton 15, Shake Milton 8, Tobias Harris 8, P.J. Tucker 6, Montrezl Harrell 2.

Publik: 19 812 (Madison Square Garden, New York).