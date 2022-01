Valet att inte ta vaccinet har gjort att Irving, som har en årslön på 320 miljoner kronor, inte fått spela med laget men skadeläget och ironiskt nog ett covid-19-utbrott har tunnat ut truppen så Irving fick sin chans.

– Varför inte ta in honom i laget? Man kunde se leendet i hans ansikte och den energi han hade av att vara tillbaka. Det är inspirerande för oss alla att ha honom tillbaka, säger Brooklyns tränare Steve Nash enligt AP.

NBA har 97 procent av sina spelare fullt vaccinerade, vilket betyder att ett 15-tal inte tagit vaccinet.

Får inte spela hemma i New York

Innan nattens match hade Brooklyn förlorat tre raka matcher, alla hemma. Det kan inte Irving göra något åt eftersom han som ovaccinerad inte får spela i New York enligt den delstatens lagar. Men på bortaplan kan han fortfarande spela. Brooklyn kommer att spela sju av sina elva kommande matcher på bortaplan och i alla de bortamatcherna kan Irving ställa upp – om han blir uttagen.

– Jag vet om konsekvenserna, jag vet fortfarande vad de innebär, men just nu tar jag det dag för dag. Jag är just nu bara glad över att kunna spela med killarna. Hur det kommer att se senare under säsongen får jag återkomma till, säger Irving.