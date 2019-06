Zahui visar kanonform inför EM

Förutom poäng- och returer så gjorde Stockholmsfostrade Amanda Zahui även två assist och två blockade skott. Just i blockkategorin är hon en av den amerikanska dambasketens främsta: Zahui snittar just två blockar per match, i den sex matcher unga WNBA-säsongen och är med det nästbäst.

Om några veckor väntar basket-EM – en turnering som SVT sänder – och Zahui är Sveriges klart starkast lysande stjärna. Frågan är hur hennes klubblag New York kommer klara sig utan henne, för den säsongen pågår parallellt och Zahui lär missa flertalet matcher.

I nuläget ser det åtminstone ut som att New York (två vinster, fyra förluster) kommer att kunna kämpa om en av åtta slutspelsplatser.

Högsta poängnoteringen för Zahui i WNBA är 21 poäng. Nästbästa poängnoteringen är på 17 – en siffra hon nått flera gånger. 15 poäng är dubbelt upp mot både hennes säsongs- och karriärssnitt i WNBA.

27 juni spelar Sverige sin första match i EM – SVT sänder mötet med Montenegro.