Jörgen Persson ny förbundskapten för bordtennisherrarna

Jörgen Persson fick hoppa in som assisterande förbundskapten under våren 2019 eftersom dåvarande assisterande Peter Andersson fick kliva av på grund av privata skäl. Uppdraget blev sedan permanent under hösten samma år.

– Jag har känt att jag har växt in i rollen eftersom jag har varit assisterande förbundskapten, så det var ett ganska naturligt steg att ta när man fick den här chansen, säger Persson.

54-årige Persson har haft många framgångar under sin karriär som spelare; bland annat har han fem VM-guld och tio EM-guld. samt deltagande i hela sju OS.

– Jag kommer fortsätta att försöka dela med mig mycket av det som jag har lärt mig, och utav mina erfarenheter under min resas gång. Det är extra kul att kunna dela med sig av det och försöka hjälpa grabbarna att utveckla sitt spel också, säger Persson.

Nya kaptenen är nöjd med tendensen i herrlandslaget.

– Det har ju varit väldigt positivt runt laget sedan VM på hemmaplan i Halmstad 2018, när de tog brons. Och sedan tog Mattias Falck VM-silver i singel förra året och i januari kvalificerade vi oss för OS. Vi har ett ungt och hungrigt lag så det ska bli riktigt roligt, säger Persson.