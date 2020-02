Jenny Fransson: ”Känner mig mer död än levande”

Jenny Fransson är ett av de stora svenska medaljhoppen på OS i Tokyo senare i år men i går kom beskedet att 32-åringen har lämnat ett positivt så kallat a-prov. Fransson är därmed avstängd i väntan på resultatet från b-provet och missar EM i Rom som inleds nästa vecka.

Det ska röra sig om en liten mängd av den otillåtna substansen metyltestosteron, en anabol steroid.

”Känner mig mer död än levande”

Nu uttalar sig Jenny Fransson själv på Instagram.



”I torsdags föll hela mitt liv samman. Allt jag kämpat för och allt jag står för. Vem jag är och vem jag vill bli”, skriver Jenny Fransson i inlägget.



Hon skriver vidare:

”Något som jag aldrig ens tänkt ska kunna hända mig har nu hänt och just nu känner jag mig mer död än levande. Men jag försöker ta en dag i taget och inte glömma vem jag är och vad jag är värd...”

Klipp: Jenny Franssons dopningsbesked – detta har hänt

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Franssons dopningsbesked – detta har hänt Foto: Bildbyrån

”De tycker jag ska dö”

Radiosporten pratade med Jenny Fransson under tisdagen, där utvecklade hon sina känslor de senaste dygnet.

– Det har varit hemskt. Min puls har varit hög. Obehagligt liksom. Nu kommer alla människors åsikter och det är det som är det jobbiga, säger Fransson till Radiosporten.



– De säger att jag ska ut ur landet och de tycker jag ska dö. Det första jag fick göra var att låsa min Instagram för att folk började höra av sig med hemska och sjuka kommentarer. Det har ringt hela tiden, och jag har också fått mycket meddelanden av kärlek. Det är dom jag försöker fokusera på, säger Fransson som oroar sig för att inte få delta vid OS i Tokyo i sommar.



– Det är det värsta som kan hända. Allt har handlat om OS. Hur jag sovit, hur jag ätit, hur jag umgåtts med människor. Allt stannade upp, om det inte blir något OS är allt bara över.

Väntar besked om b-provet

– Jag fick veta det här i torsdags. Jag har ringt RF (Riksidrottsförbundet) och frågat vad det här är för något jag fått i mig och hur jag kunnat fått i mig det. Jag började googla och fattade inte hur jag fått i mig. Ju mer jag fått veta förstår jag ännu mindre hur jag fått i det i mig. Jag måste fått in det via munnen och jag vet vad jag stoppar i munnen, säger Fransson till Radiosporten.



I går sa Peter Reinebo, verksamhetschef för Sverige Olympiska Kommitté, till SVT Sport:



– Vi kommer under nästa vecka dels få besked om b-provet och dels kanske få en del andra svar som handlar om analysmetoder och den troliga orsaken till den här dopningsförseelsen.

Hur stor är möjligheten att b-provet visar annat än a-provet?

– Det är väldigt sällsynt. Det har skett vid några tillfällen och det kan vara så nu, men man kan säga att det är osannolikt.



Jenny Fransson:



– Vilket straff det än blir känns det som det ändå är kört för mig, säger Jenny Fransson till Radiosporten.

Brottningsförbundet om hatet: ”Skrämmande att folk kan bete sig så”