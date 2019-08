Damer (fristil:

50 kg Fredrika Petersson, Klippan

55 kg Sofia Mattsson, Gällivare

57 kg Johanna Lindborg, Helsingborg

62 kg Henna Johansson, Gällivare

65 kg Johanna Mattsson, do

68 kg Jenny Fransson, do

Herrar (grekisk-romersk stil):

60 kg Ardit Fazljija Huddinge

67 kg Daniel Soini, AIK

77 kg Alex Kessidis, do

82 kg Bogdan Kourinnoi, do

87 kg Zakarias Berg, do

97 kg Pontus Lund, Arboga