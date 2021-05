Då kan 3 000 personer släppas in på läktarna

1 juni utökas maxantalet för sittande publik vid utomhusarrangemang, till exempel fotbollsmatcher, till 500. Det meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten på en presskonferens på onsdagen.

Enligt Folkhälsomyndighetens uppskattning kommer smittspridningen då att ligga vad de anser vara nivå 3. Om smittspridningen skulle sjunka ytterligare en nivå – då får kan läktarna öppnas ytterligare Det går att läsa i Folkhälsomyndighetens dokument om fortsatta anpassning av restriktionerna.

Mindre smitta mer publik

I nivå 2 skulle 3 000 sittande åskådare kunna tas in på utomhusevenemang, skriver myndigheten. Dessutom skulle 900 personer få delta i exempelvis motionslopp.

För att nivå 2 ska uppnås måste antalet nya bekräftade sjukdomsfall per 100 000 invånare ligga på under 200 under en 14-dagarsperiod, skriver Expressen. Vaccinationstäckningen för personer över 18 år måste ligga på 50 procent med minst en dos, och färre än 70 personer får vårdas på intensivvårdsavdelning för covid-19.

Nivå 1 utan tak

Efter nivå 2 väntar nivå 1, som Folkhälsomyndigheten tror att vi kan nå i september. Vid den nivån finns inget tak på hur många sittande åskådare som får släppas in på läktarna.