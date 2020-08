Här är regeringens besked i publikfrågan

Inrikesminister Mikael Damberg (S) och Amanda Lind (MP), kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, betonade att Folkhälsomyndigheten anser att förbudet mot sammankomster med över 50 deltagare fortfarande är ett viktigt verktyg i kampen mot coronaviruset.

Däremot tryckte de på att förbudet inte ska slå mot verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Därför har regeringen föreslagit att arrangemang med sittande publik ska få ta in fler människor.

– Förslaget gäller sittande arrangemang där man kan planera så att det är avstånd mellan publiken. Arrangören har ansvar för att planera verksamheten så att den fungerar under smittsäkra former. Bryter arrangören mot regelverket så kanske den inte beviljas tillstånd nästa gång, säger inrikesminister Mikael Damberg under presskonferensen.

Kravet är att det ska vara ett avstånd på två meter mellan åskådarna. Folkhälsomyndigheten ska dessutom återkomma i frågan och ange ett tak för hur många människor ett arrangemang med sittplatser som mest får ta in.

– Ambitionen är att detta ska träda i kraft 1 oktober, säger Amanda Lind.

Förslag: 1 miljard i nytt stödpaket

Lind vill inte spekulera i hur många personer som kommer kunna gå på sittande arrangemang i höst.

– Vi får vänta på beskedet från Folkhälsomyndigheten. Men regeringens ambition är så klart att människor ska kunna gå på fotboll och ishockey men det kommer så klart att finnas rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tar fram, säger Lind till SVT.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är också överens om att tillföra 1 miljard kronor i ett nytt stödpaket.

– Vi för diskussioner med Centerpartiet och Liberalerna inom ramen för budgetförhandlingarna och vi har gott hopp om att komma överens. Min tro är att Centerpartiet och Liberalerna ser de mycket stora behoven, och att budgetsamtalen snart kommer att utmynna i ett positivt resultat för idrotten och kulturen, säger Amanda Lind.

Hon är medveten att vissa klubbar fortfarande kommer att blöda ekonomiskt även om de får ta in fler åskådare i höst.

– Det är klart att det här delvis ger en ekonomisk effekt för vissa men för andra kommer det fortfarande inte gå runt och det är därför vi begär mer i krisstöd, säger Lind till SVT.