Här är sportevenemangen som kan förgylla hösten

AUGUSTI

5-6/8 Fotboll, herrar, Europa League, åttondelsfinal, andra matchen: FC Köpenhamn–Basakesehir, Sjachtar Donetsk–Wolfsburg, Manchester U–Lask Linz, Inter–Getafe, Leverkusen–Rangers, Sevilla–Roma, Basel–Frankfurt, Wolverhampton–Olympiakos.

6-9/8 Golf, herrar, PGA-mästerskapet, San Francisco.

7-8/8 Fotboll, herrar, Champions League, åttondelsfinal, resterande matcher: Juventus–Lyon, Manchester C–Real Madrid, Bayern München Chelsea, Barcelona–Napoli.

9/8 Bilsport, formel 1, Silverstone.

10/8 Friidrott, GP, Sollentuna.

10-21/8 Fotboll, herrar, Europa League, slutspel, Köln, Duisburg, Düsseldorf och Gelsenkirchen.

10/8 Tennis, damer, WTA-turnering, Lexington, Kentucky..

11/8 Friidrott, Continental Tour, Åbo.

11/8 Ishockey, Stanley Cup, första omgången inleds.

11-16/8 Ridsport, hoppning, SM, Falsterbo.

11/8 Mcsport, speedway, elitserien, premiär.

12-23/8 Fotboll, herrar, Champions League, slutspel (kvartsfinal till final), Lissabon.

14/8 Friidrott, Diamond League, Monaco.

14-16/8 Friidrott, SM, Uppsala.

15-16/8 Bilsport, STCC, premiär, Gelleråsen.

16/8 Bilsport, formel 1, Barcelona.

18-19/8 Fotboll, herrar, Champions League, första kvalomgången. + Svenska Djurgården går in i tävlingen.

20-23/8 Bilsport, rallycross, VM-deltävling, premiär, Höljes, Värmland.

20-23/8 Golf, damer, British Open, Troon. + Första majortävlingen i golf sedan avbrottet.

21-30/8 Fotboll, damer, Champions League, slutspel, Bilbao och San Sebastian.

22-23/8 Cykel, SM, Uppsala.

22/8 Tennis, herrar, ATP-turnering, New York.

23/8 Fotboll, herrar, Ligue 1, premiär.

23/8 Friidrott, Diamond League, Stockholm.

23/8 Bilsport, indycar, Indy 500, Indianapolis.

25/8 Ishockey, Stanley Cup, andra omgången inleds.

25-26/8 Fotboll, herrar, Champions League, andra kvalomgången.

27/8 Fotboll, herrar, Europa League, första kvalomgången. + Hammarby och Malmö FF går in i turneringen.

28-29/8 Bilsport, STCC, Skellefteå.

28-29/8 Mcsport, speedway, två VM-deltävlingar, Wroclaw, Polen.

28-30/8 Skidskytte, rullskidskytte, SM, Dala Järna. + Stina Nilsson gör tävlingsdebut.

29/8-20/9 Cykel, herrar, Tour de France.

30/8 Bilsport, formel 1, Spa-Francorchamps, Belgien.

31/8-14/9 Tennis, US Open, New York.

SEPTEMBER

2/9 Friidrott, Diamond League, Lausanne.

2/9 Ishockey, KHL, premiär.

4/9 Fotboll, damer, Bundesliga, premiär.

4/9 Friidrott, Diamond League, Bryssel.

4/9 Fotboll, herrar, U21, EM-kval: Island–Sverige.

4-6/9 Bilsport, rally, VM-deltävling, Estland. + Första deltävlingen sedan avbrottet.

4-7/9 Golf, herrar, USA-touren, slutspel, finaltävling, Atlanta, Georgia.

5/9 Fotboll, herrar, Nations League: Sverige–Frankrike, Solna. + Första tävlingslandskapen på herrsidan sedan november 2019.

5/9 Fotboll, damer, franska ligan, premiär.

5/9 Fotboll, damer, La Liga, premiär.

5-6/9 Friidrott, Finnkampen, Tammerfors.

6/9 Bilsport, formel 1, Monza.

8/9 Ishockey, Stanley Cup, semifinalspelet inleds.

8/9 Fotboll, herrar, Nations League: Sverige–Portugal, Solna.

8/9 Fotboll, herrar, U21, EM-kval: Sverige–Italien, Kalmar.

10/9 Amerikansk fotboll, NFL, premiär.

10-13/9 Golf, damer, Ana Inspiration, Rancho Mirage, Kalifornien.

11/9 Handboll, herrar, handbollsligan, premiär.

11-12/9 Mcsport, speedway, två VM-deltävlingar, Gorzów Wielkopolski, Polen.

12/9 Ishockey, damer, SDHL, premiär.

12/9 Fotboll, herrar, Premier League, premiär.

12/9 Fotboll, herrar, La Liga, premiär.

13/9 Friidrott, internationell tävling, Berlin. + Armand Duplantis hoppar stav i tävling som är tänkt att genomföras med 3 500 åskådare i publiken.

13/9 Bilsport, formel 1, Mugello, Italien.

15-16/9 Fotboll, herrar, Champions League, tredje kvalomgången.

15-20/9 Bordtennis, EM, Warszawa.

17/9 Friidrott, Diamond League, Rom.

17/9 Fotboll, damer, EM-kval: Sverige–Ungern, Göteborg.

17/9 Fotboll, herrar, Europa League, andra kvalomgången. + IFK Göteborg går in i turneringen.

17/9 Handboll, damer, handbollsligan, premiär.

17-20/9 Golf, herrar, US Open, Mamaroneck, New York.

18/9 Fotboll, herrar, Bundesliga, premiär.

18-19/9 Mcsport, speedway, två VM-deltävlingar, Prag.

18-20/9 Orientering, SM, medel- och långdistans, Göteborg.

19/9 Ishockey, herrar, SHL, premiär.

19/9 Mcsport, speedway, VM-deltävling, Prag.

20-27/9 Cykel, VM, Aigle-Martigny, Schweiz.

22/9 Fotboll, damer, EM-kval: Island–Sverige.

22/9 Bordtennis, herrar, pingsligan, premiär.

22/9 Ishockey, Stanley Cup, finalserien inleds.

22-23/9 Fotboll, herrar, Champions League, playoff, första matchen.

24/9 Fotboll, herrar, supercupfinalen, Budapest.

24/9 Fotboll, herrar, Europa League, tredje kvalomgången.

26/9 Innebandy, damer och herrar, superligan, premiär.

27/9-11/10 Tennis, Franska mästerskapen, Paris.

29-30/9 Fotboll, herrar, Champions League, playoff, andra matchen.

OKTOBER

1/10 Fotboll, herrar, Europa League, playoff.

1/10 Ishockey, herrar, hockeyallsvenskan, premiär.

1/10 Basket, damer, basketligan, premiär.

1-4/10 Ridsport, hoppning, Nations Cup, final, Barcelona.

2/10 Mcsport, speedway, VM-deltävling, plats ej fastställt.

2-3/10 Bilsport, STCC, Mantorp Park.

3/10 Bordtennis, damer, pingsligan, premiär.

3/10 Mcsport, speedway, VM-deltävling 8 av 8, Torun, Polen.

3-10/10 Bandy, herrar, VM, Irkutsk.

3-25/10 Cykel, herrar, Giro d’Italia.

4/10 Friidrott, London marathon. + Slutgiltigt besked om tävlingen kan genomföras kommer 7 augusti.

6/10 Ishockey, CHL, premiär.

7-13/10 Fotboll, damer, kvalturnering till Champions League.

8/10 Fotboll, herrar, landskamp: Sverige–Ryssland, Solna.

8/10 Fotboll, herrar, EM-kval, playoff, semifinal, grupp A: Bulgarien–Ungern, Island–Rumänien. Grupp B: Bosnien och Hercegovina–Nordirland, Slovakien-Irland, Grupp C: Norge–Serbien, Skottland–Israel. Grupp D: Georgien–Belarus, Nordmakedonien–Kosovo.

8/10 Fotboll, herrar, kvalet till VM 2022 inleds för de sydamerikanska lagen.

8-11/10 Golf, damer, PGA-mästerskapet, Philadelphia.

9/10 Friidrott, Diamond League, Doha.

9/10 Fotboll, herrar, U21, EM-kval: Sverige–Luxemburg, Helsingborg.

9-10/10 Bilsport, STCC, sista deltävlingen, Ring Knutstorp.

9-10/10 Ishockey, NHL, draft, Montreal.

9-11/10 Rodd, EM, Poznan.

10-11/10 Orientering, SM, sprint, Örebro.

11/10 Bilsport, formel 1, Nürburgring, Tyskland.

11/10 Fotboll, herrar, Nations League: Kroatien–Sverige, Zagreb.

13/10 Fotboll, herrar, U21, EM-kval: Sverige–Armenien, Helsingborg.

14/10 Fotboll, herrar, Nations League: Portugal–Sverige, spelplats ej fastställt.

19/10 Basket, herrar, basketligan, premiär.

19-25/10 Tennis, herrar, Stockholm Open. + ATP-touren och arrangörerna har ännu inte gett slutgiltigt besked om turneringen kan genomföras.

20/10-8/11 Cykel, herrar, Spanien runt.

20-21/10 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel.

22/10 Fotboll, herrar, Europa League, gruppspel.

22/10 Fotboll, damer, EM-kval: Sverige–Lettland, plats ej fastställt.

23/10 Bandy, herrar, elitserien, premiär.

24-25/10 Alpint, världscuppremiär, Sölden.

25/10 Bilsport, formel 1, Portimao, Portugal.

27/10 Fotboll, damer, EM-kval: Sverige–Island.

27-28/10 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel.

29/10 Fotboll, herrar, Europa League, gruppspel.

NOVEMBER

1/11 Bilsport, formel 1, Imola, Italien.

1/11 Ridsport, hoppning, världscupen, premiär, Lyon.

3-4/11 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel.

3-8/11 Bordtennis, Swedish Open, Stockholm.

5/11 Fotboll, herrar, Europa League, gruppspel.

7/11 Bandy, damer, elitserien, premiär.

8-10/11 Judo, EM, Prag.

11/11 Fotboll, herrar, landskamp: Danmark–Sverige, Bröndby.

11-12/11 Fotboll, damer, Champions League, första omg, första matchen.

11-15/11 Simning, SM, kortbana, Helsingborg.

12/11 Fotboll, herrar, EM-kval, playoff, fyra finaler.

12-15/11 Golf, herrar, US Masters, Augusta, Georgia.

13/11 Fotboll, herrar, U21, EM-kval: Armenien-Sverige.

14/11 Fotboll, herrar, Nations League: Sverige–Kroatien, Solna.

15/11 Fotboll, damallsvenskan, sista omgången.

17/11 Fotboll, herrar, Nations League: Frankrike–Sverige, plats ej fastställt.

18-19/11 Fotboll, damer, Champions League, första omg, andra matchen.

24-25/11 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel.

26/11 Fotboll, herrar, Europa League, gruppspel.

27-29/11 Skidor, världscupen, premiär, Ruka.

27-29/11 Skidskytte, världscupen, premiär, Kontiolax, Finland.

29/11 Fotboll, herrar, VM-kval, Europa, lottning.

30/11-6/12 Skidskytte, världscupen, Östersund.

DECEMBER

1/12 Friidrott, kvalperioden till OS i Tokyo återupptas.

1/12 Fotboll, damer, EM-kval: Slovakien–Sverige.

1-2/12 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel.

3/12 Fotboll, herrar, Europa League, gruppspel.

3-5/12 Freestyle, skicross, världscuppremiär, Val Thorens, Frankrike.

3-20/12 Handboll, damer, EM, Danmark och Norge.

4-6/12 Skidor, världscupen, Lillehammer.

4-10/12 Brottning, VM, Belgrad.

4-12/12 Innebandy, herrar, VM, Helsingfors.

5/12 Fotboll, herrar, superettan, sista omgången.

6/12 Fotboll, herrar, allsvenskan, sista omgången.

7-13/12 Skidskytte, världscupen, Hochfilzen.

8-9/12 Fotboll, herrar, Champions League, gruppspel.

10/12 Fotboll, herrar, Europa League, gruppspel.

10-13/12 Golf, damer, US Open, Houston.

10-13/2 Golf, herrar, Europatouren, slutspel, Dubai.

12-13/12 Skidor, världscupen, Davos.

14-20/12 Skidskytte, världscupen, Annecy-Le Grand Bornand.

19-20/12 Skidor, världscupen, Dresden.

26/12-5/1 Ishockey, herrar, junior-VM, Edmonton och Red Deer, Kanada.

28-29/12 Handboll, Champions League, herrar, final four, Köln.