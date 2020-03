Krisen för motionsloppen: ”Riskerar att gå under”

Den svenska modellen där idrottsföreningar arrangerar motionslopp är unik i världen – men den hotas.

Det menar åtminstone Daniel Almgren, vd för Stockholm Marathongruppen.

Ställs motionsloppen in, kommer många kräva tillbaka sina anmälningsavgifter vilket skulle innebära slutet för många lopp.

– Skulle de större arrangörerna behöva betala tillbaka anmälningsavgifterna kommer de gå under. Man vill absolut inte göra sig ovän med de deltagare man har, men just nu ställs vi inför det svåra beslutet att antingen betalar vi tillbaka pengarna och skriver under vår egen undergång eller så måste vi sitta på pengarna och göra oss ovän med deltagarna, säger Daniel Almgren i Helgstudion.

En lösning skulle vara att få ut budskapet – vilket de behöver hjälp med.

– Här skulle det vara hjälpsamt med hjälp från båda parter(regeringen och riksidrottsförbundet red.anm) om att få ut budskapet om att just nu måste det vara ok för föreningardrivna arrangemang att inte betala tillbaka anmälningsavgifterna.