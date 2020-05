Mästaren Bernal om dilemmat inför Tour de France: ”Kommer inte offra mig”

Colombianen Egan Bernal, 23, blev förra året den yngste vinnaren i tävlingen på över hundra år. Han vann före stallkamraten i Team Ineos (före detta Team Sky) Geraint Thomas som alltså inte kunde försvara sin titel från 2018.

Under sommaren, inför touren, kraschade den fyrfaldige vinnaren Chris Froome svårt och fick tillbringa flera månader på sjukhus följt av långvarig rehabilitering. Han kommer att göra comeback i de stora sammanhangen i samband med Tour de France.

Stallet har alltså tre tänkbara kaptener som hjälpryttarna ska köra för.

– Det är ju två brittiska åkare som representerar ett brittiskt stall så jag förstår ju hur stallet kan tänka i den här frågan. Det vore förmånligt för stallet att lotsa fram Chris till en femte seger, funderar Bernal enligt Eurosport.

Första etapperna kommer att sätta tonen

Med tanke på att cykelsäsongen är satt på paus kommer årets Tour de France som inleds i Nice 29 juli att bli ovissare än någonsin. Klassikern skulle ursprungligen ha avgjorts i juni och juli.

– Under de första etapperna kommer vi att se i vilken form vi är i, vilket kommer att klarna allt mer under loppet. Även om jag är regerande mästare kan jag inte gå till stallet och be om att få bli kapten, funderar Bernal.

Om Bernals ben är fräscha är hans taktik klar. Han ska gå för en ny titel.

– Jag har redan vunnit Tour de France och jag kommer inte kasta bort möjligheten att vinna ännu en gång, helt klart. Om jag är i hundraprocentig form kommer jag inte att offra mig, vilket ingen av de andra heller kommer att göra, säger Bernal och indikerar om delikata beslut som kommer att behöva hanteras av ledningen för Team Ineos.