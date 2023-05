E-sportförbundet hade inför stämman stora förhoppningar på medlemskap, men riksidrottsstyrelsen hade yrkat på att avslå ansökan.

När frågan väl togs upp på riksidrottsmötet i Uppsala, gick medlemsförbunden emot riksidrottsstyrelsen.

Sammi Kaidi, ordförande i e-sportförbundet, var glatt förvånad.

– Inför det här riksidrottsmötet, jämfört med tidigare riksidrottsmöten, har det varit väldigt lugnt. Inte så mycket mediauppståelse, inte så mycket surr bland medlemmarna, säger han.

Flera representanter från andra förbund gick upp i talarstolen och talade för att e-sporten borde bli medlem. Bland annat kampsportprofilen Musse Hasselvall som varnade för att svensk idrott annars tappar unga medlemmar.

– Det betyder väldigt mycket, framför allt för de barn och ungdomar som ser e-sport som sin huvudidrott. Att äntligen få det erkännandet som det här mötet ger dem, säger Kaidi.

Även funktionell fitness valdes in

Beslutet gick till omröstning där e-sportförbundet valdes in, med 108 röster mot 71, och stora applåder utbröt i salen.

Även Svenska förbundet för funktionell fitness röstades in som ny medlem i RF under mindre dramatiska former.

Det innebär att Riksidrottsförbundet nu består av totalt 73 medlemsförbund.

Artikeln uppdateras!

