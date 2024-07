Se de blodiga bilderna i spelaren ovan.

Efter en ojämn ritt tilldelades ekipaget en straffpoäng på 30.50 och gick in på en fjärdeplats. Men efter en stund ströks de från resultatlistan.

”Hästen Future, som rids av Emiliano Portale diskades under fälttävlansdressyren efter att blod hittades i hästens mun under undersökningen efter tävlingen. Diskning under denna regel betyder inte att det fanns avsikt att skada hästen, men det internationella ridsportförbundets regler avser att säkerställa att hästvälfärd alltid skyddas.” skriver det internationella ridsportförbundet i ett uttalande till SVT Sport.

Svenska Christina Klingspor är ordförande för domarna i tävlingen.