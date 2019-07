Fjortonde gången gillt för AFC

93 sekunder in i mötet mellan AFC Eskilstuna och Kalmar fick hemmapubliken på Tunavallen jubla.

Samuel Nnamani petade in en retur från nära håll och 1-0 för AFC var precis vad den allsvenska jumbon behövde.

Med knappa halvtimmen spelad kom mer. Gustav Jarl serverade osjälviskt Ousmane Camara, som bredsidade in 2-0.

I andra halvlek blev det nervöst efter att Camara bränt ett gyllene läge och efter att Kalmar reducerat i anfallet efter.

Reducering förgäves

Klockan stod på 67 när Rasmus Elm piskade in ett inlägg. Viktor Agardius var först fram och satte 2-1, hans första allsvenska mål i år.

Med kvarten kvar slog dock Wilhelm Loeper in spiken i kistan. Mittfältaren ryckte åt sidan och tryckte av mot bortre – 3-1 och tre tunga poäng för AFC.

Segern var nykomlingens första sedan premiären mot IFK Göteborg den 31 mars. Därefter har man gått segerlösa i 13 ligamatcher.

– Vi har självförtroendet nu och ska bygga vidare på det här. Det är nästan så att man glömt bort känslan av tre poäng, men nu är vi på väg någonstans, säger AFC-målvakten Ole Söderberg till C More efter matchen.

”Måste bli bättre”

AFC är nu jämsides med Falkenberg och Gif Sundsvall, alla på elva poäng, och klättrar en placering tack vare sin målskillnad.

Samtidigt knappar man in på Kalmar, vars tränare Magnus Pehrsson är besviken efter slutsignalen.

– Vi måste bli bättre. Vi behöver inte prata om missade chanser, utan det är helheten. Släpper man in tre mål är det svårt att vinna matchen, säger han till C More.

Utöver förlusten drabbades KFF av ett bakslag på tilläggstid. Rasmus Elm tvingades kliva av på grund av skada.