AIK utslaget på hemmaplan

Kolbeinn Sigthorssons skott i stolpen efter två minuter blev signifikativt för AIK hemma mot Celtic. Regerande svenska mästaren skapade en hel del chanser men fick inte till avsluten. Mitt i pressen stack dessutom gästerna upp i ett av få anfall och James Forrest behövde bara en chans för att ge Celtic ledningen i 17:e minuten.

Trots baklängesmål och ett till synes tufft läge väcktes ändå hoppet i 33:e minuten då Sebastian Larsson drogs ner i straffområdet. Samme Larsson tog hand om straffsparken och utjämnade i matchen. Extra tungt då när Celtic direkt avspark återigen tog ledningen.

Michael Johnston fick med sig bollen på kanten och skickade in en passning snett inåt bakåt som Oscar Linnér styrde in i eget mål via vänsterhanden.

– Det är ett tråkigt mål att släppa in, det är mycket som går fel. Han ären mot två på kanten och får till ett inspel som jag kan hantera bättre, säger Oscar Linnér till SVT Sport.

I andra halvlek fortsatte AIK att skapa sina chanser men målen uteblev. Istället var det Celtic som utökade ledningen genom Christopher Jullien. Skotsk seger till slut med 4-1 efter ännu ett mål på tilläggstid, 6-1 sammanlagt.

AIK får nu istället fokusera på guldstriden i Allsvenskan där de har ett viktigt möte mot serieledande Djurgården nu på söndag.

– På söndag är det seriefinal på hemmaplan mot en stockholmsrival, det blir inte mer intressant än så. Nu är det bara att återhämta sig och skaffa energi, säger Sebestaian Larsson till SVT Sport.