Kalmar skrällde mot AIK – första segern på tre månader

– En väldigt, väldigt svag första halvlek, de rullar ut oss. De vill mycket mer i första halvlek och de är bättre, vi kommer igång lite i andra halvlek men vi får inte in det där 2-2-målet som vi behöver för att kunna forcera ännu mer. Kalmar är bättre än oss och förtjänar att vinna, säger AIK:s Anton Saletros till C More.

AIK som möter Celtic i veckan vilade några av sina bästa spelare och blev tagna på sängen direkt.

Alexander Jakobsen, inlånad från Norrköping, lurade Karol Mets med en sulfint och överlistade Oscar Linnér med en fin placering i bortre burgaveln. Om 1-0 kom som en överraskning bara nio minuter in i matchen var 2-0 kanske inte väntat, men välförtjänt.

AIK hade svårt att skapa något farligt framåt och satte egentligen bara Lucas Hägg-Johansson på prov någon enstaka gång i första halvlek. Det annars så säkra AIK-försvaret lät bollen studsa runt i straffområdet flera gånger innan Fidan Aliti vräkte in den via stolpen.

Två byten i halvtid – Bahui visade klass

Rikard Norling visade vad han tyckte om insatsen med två byten redan i paus. In kom Henok Goitom och Nabil Bahoui, ut gick Bilal Hussein och Felix Michel som fått vikariera som forward. Bahoui behövde bara sex minuter på sig och lite ytor att springa på för att spela fram till ordna en reducering. Han släppte bollen till Tarik Elyounoussi som vände bort ett par kalmariter och satte 1-2. Närmare än så kom inte AIK som inkasserar sin fjärde förlust för säsongen.