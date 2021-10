Ajax fick en drömstart hemma mot Dortmund.

Dusan Tadic svepte in en frispark som gick hela vägen in i mål via Marco Reus, som också noterades för ett självmål.

Hemmalaget hade övertaget i den första halvleken vilket också speglade sig på resultattavlan. I den 25:e minuten slog Daley Blind till med en yttersida strax utanför området, ett avslut som letade sig in i mål via stolpen.

2-0 var resultatet i paus.

Ajax fortsatte att producera i den andra halvleken. Brasilianaren Antony fintade till vänster och skruvade snyggt in 3-0 i den bortre stolpen innan timmen var spelad. Dortmund, med Erling Håland på topp, tryckte på för reducering men den här kvällen var det hemmalaget som stod för målskyttet.

I den 72:a minuten utnyttjade Sebastien Haller sina 190 centimeter när han säkert nickade in 4-0. Vilket blev slutresultatet.

Vinsten innebär att Ajax nu leder gruppen efter tre segrar av tre möjliga.

