Experten rasar

SVT:s expert Jonas Eriksson dundrar efter missen.

– Det är ett fullständigt haveri av VAR-teamet. Det här är nog det största tekniska misstag jag har sett under de sju år som VAR har använts. Att man på europeiskt toppnivå har så låg kunskap, är så slarvig och missar är horribelt och under all kritik, säger han.

Inte heller förbundskapten Jon Dahl Tomasson var nöjd efter matchen.

– Hela laget är rasande. Jag förstår inte varför det döms bort. Jag har inte fått en förklaring som jag köper, säger han.

Brände straff

Isak skulle få en ny chans att få bollen i nät Sverige tilldelades straff i den andra halvleken. Men inte heller då ville det sig för den svenska stjärnan – och Azerbajdzjans målvakt Rza Jafarov räddade.

Isak fick gå från matchen mållös. En match som Sverige vann med 6–0 efter fyra mål från Viktor Gyökeres.