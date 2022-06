Spelarna var indelade i tre grupper när landslaget återsamlades på Friends arena efter en ledig nationaldag.

En grupp deltog i hela träningen, en klev av efter individuellt behov och en annan ägnade sig enbart åt rehabiliteringsträning.

Startat två raka matcher

Isak tillhörde den tredje gruppen.

Anfallaren startade mot både Slovenien (2–0) i torsdags och mot Norge (1–2) i söndags, men har varit ett frågetecken inför torsdagskvällens möte med Serbien hemma på nationalarenan i Solna.

Skadedrabbat landslag

Enligt Green är han aktuell för spel.

Landslagstruppen har varit svårt skadedrabbad sedan förbundskaptenen Janne Andersson offentliggjorde sin trupp för två veckor sedan. Åtskilliga spelare – med lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf i spetsen – lämnade återbud inför och i början av samlingen.

Papagiannopoulos inkallad

Den senaste att lämna truppen var mittbacken Alexander Milosevic. Han ersättare, lagkamraten i AIK Sotirios Papagiannopoulos, kallades in i slutet av förra veckan och på tisdagen fick IFK Norrköpings anfallare Christoffer Nyman och försvararen Daniel Sundgren, Aris Thessaloniki, i all hast checka in på spelarhotellet.

Båda deltog på träningen.

Landslaget är inte bara svårt skadedrabbat inför Serbien-matchen. Även Dejan Kulusevski och Emil Krafth missar matchen, båda är avstängda.