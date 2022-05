Det vankades toppmöte i allsvenskan när Mjällby gästade Malmö. Laget från Listerlandet hade inför drabbningen tre raka matcher utan förlust. Men obesegrade MFF blev numret för stort.

Den kritiserade Malmö-stjärnan Veljko Birmancevic blev stor segerorganisatör med ett mål och en assist.

– En bra match. Vi har full kontroll. Vi gör tidiga mål och innan vi gör mål har vi två-tre målchanser. De som kommer in gör det bra och kommer in med en annorlunda attityd än den mot Hammarby senast, säger Malmös tränare Milos Milojevic till Discovery+.

Drömminuter för stjärnan

Det dröjde till den 36:e minuten innan matchens första mål ristades in i protokollet. Veljko Birmancevics hörna hittade fram till Malik Abubakari som via pannan tryckte in 1-0 för hemmalaget.

Bara två minuter senare var det dags igen. Sebastian Nanasi serverade Birmancevic – som iskallt skickade in 2-0 med en yttersida.

Slutresultatet blev 2-0.

Dyrköpt seger?

Segern kan dock ha varit dyrköpt för MFF. Efter blott 24 minuters spel fick man Oscar Lewicki utbytt på grund av skada. Mittfältaren sågs med ett hårt lindat lår. I halvtid klev sedan målvakten (!) Johan Dahlin av och ersättaren blev Ismael Diawara. Anledningen till att burväktaren byttes ut är ännu oklar.

– Vi är inte tillräckligt farliga framåt. Jag tycker ändå att vi står bra i andra halvlek, säger Mjällbys målvakt Samuel Brolin till Discovery+ och fortsätter:

– Jag förstår inte varför vi går ner oss som vi gör med tanke på hur vi inleder.

För de ljusblå väntar nu en tuff tillställning där man ställs mot AIK i nästa match. Mjällby tar sig an Värnamo på hemmaplan.