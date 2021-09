Örebro vann ångestmötet mot Östersund efter sent avgörande

Två lag i desperat poängbehov ställdes mot varandra i Örebro. Hemmalaget hade sex matcher i allsvenskan utan seger medan tabelljumbon Östersund kom från en imponerande vinst över Elfsborg.

Inledningsvis var det Örebro som styrde matchen med sitt bollinnehav. Östersund hotade främst på kontringar – med hjälp av en Blair Turgott i bra form, anfallaren stod i den förra matchen för ett hattrick.

Turgott fick också den första halvlekens bästa läge när han mötte ett inspel med foten – men avslutet gick strax över ribban.

– Vi slarvar lite men vi är där. Vi måste vara noggrannare i den sista passningen. Vi måste tro på det när vi får lägen och inte bara hoppas, säger Örebros Agon Mehmeti i halvtid till Discovery+.

Sju raka bortaförlusten

Östersund, med sju raka bortaförlusten, ökade tempot något i den andra halvleken, men utan att skapa några riktigt farligheter.

I slutskedet fick båda lagen flera halvchanser och det såg ut att bli mållöst. Men då klev Örebro kaptenen Nordin Gerzic fram.

I den 79:e minuten byttes han in och bara sex minuter senare löpte Gerzic in i straffområdet och tryckte in 1-0 från nära håll. På tilläggstid punkterade Martin Broberg matchen med sitt 2-0-mål för Örebro.

– Så klart glädje. Den här matchen var extremt viktigt, det ser man på lagen idag. Vi var båda fega. Jag kan inte beskriva hur det känns. Plötsligt har vi vittring igen, säger Nordin Gerzic till Discovery+.

– Det var min längsta löpning på kanske sju år, säger Gerzic om sitt mål.

Segern innebär att Örebro nu knappar in på lagen vid nedflyttningsstrecket medan Östersund allt jämt är tabelljumbo.

