Aston Villa tillbaka i Premier League

Det brukar kallas världens mest värdefulla match. Efter att ha förlorat kvalfinalen förra året drog Aston Villa i år det längsta strået både sportsligt och ekonomiskt.

Efter tre år i Championship är nu klubben återigen klar för Premier League och där väntar nya intäkter. 2 miljarder svenska kronor uppges bli skillnaden för Aston Villa från och med nästa säsong.

Målvaktsmiss avgjorde

Aston Villa tog ledningen precis före paus genom Anwar El-Ghazi och utökade i via ett märkligt mål i inledningen av andra. Ett skott styrdes i en hög båge och när Kelle Roosi i Derby-målet enkelt skulle fånga in bollen hann John McGinn före och nickade in det avgörande målet.

Derby låg på i slutet av matchen och fick in en reducering i 83:e minuten genom Jack Marriott men kom aldrig närmare än så.