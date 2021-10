Starkt Barcelona spelade ut Eidevalls Arsenal

Barcelona inledde absolut starkast och Arsenal hade svårt att hålla tätt defensivt.

Försvaret höll i 30 minuter – sedan spräckte hemmalaget målnollan.

Asisat Lamina Oshoala vinklade upp för högerfoten och avlossade ett tungt skott som tvingade Manuela Zinsberger att agera – och släppa retur rakt ut. Mariona Caldentey höll sig framme och tryckte in matchens första mål.

Tre minuter före halvtid var det dags för nästa mål.

Den gången genom en läcker upprullning och återigen var Oshoala inblandad. Hon tog sig in i straffområdet och serverade Alexia Putellas som kunde lägga in 2-0.

Överlägsna i andra

Efter två framspelningar ville Oshoala själv göra ett mål. Två minuter in i andra tog den stekheta anfallaren en djupledslöpning och fick en passning av Caldentey och kunde placera in 3-0.

Arsenal fick dock in ett tröstmål. Tobin Heaths frispark hittade in till den damallsvenska bekantingen Frida Leonhardsen Manuum som kämpade in bollen med låret i 74:e minuten

Tio minuter senare var det dags för sista målskytten att kliva fram. Nederländska Lieke Martens utnyttjade ett friläge på bästa sätt och var kylig när hon satte 4-1. I matchens sista minut fick Barcelona sedan straff när Putellas gick omkull. Hon tog själv hand om den – och missade. 4-1 blev slutresultatet.

Med knappa kvarten kvar att spela fick Fridolina Rolfö hoppa in. Hon lyckades inte hitta in i målprotokollet, men fick nöja sig med en tung seger.

Barcelona ställs mot HB Köge i nästa omgång. Arsenal ställs mot Hoffenheim på hemmaplan.

KLIPP: Tårfylld Ada Hegerberg kramas om av Lotta Schelin (5 oktober 2021)