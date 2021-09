Berg tvåmålsskytt i storsegern

Kalmar fick tidigt övertaget i matchen och i den 20:e minuten kom också utdelningen. Jonathan Ring vände upp i straffområdet och avlossade ett skott som tog på Oliver Ekroths hand, varpå domaren pekade på straffpunkten.

Oliver Berg tog sats mot elvameterspunkten och gjorde inga misstag när han tryckte in ledningsmålet.

Degerforsanfallaren Victor Edvardsen hade två gyllene lägen att utjämna, men misslyckades i båda fallen och Kalmar behöll ledningen halvleken ut.

Sedan började målkalaset.

Snabb KFF-mål

Med kvarten kvar att spela fick Piotr Johansson yta att avancera längs högerkanten innan han spelade in till Isak Jansson, som på ett tillslag styrde in 2–0-målet. Och bara ett par minuter senare kunde samma Johansson, på ett nästan identiskt sätt, spela fram Oliver Berg som dunkade in sitt andra i matchen.

Victor Edvardsen putsade till siffrorna i den 82:a minuten när han lättade in 1–3 – men kort senare kunde Kalmars Sebastian Ring stänga tillställningen med sitt 4–1-mål.

En välkommen trepoängare för Kalmar som åkte på en tung 0–3-förlust senast mot Elfsborg och behåller sjundeplatsen i tabellen. Degerfors balanserar precis ovanför nedflyttningskvalstrecket.