Blåvitts coach: ”Inte realistiskt med guldstrid”

Med bakgrund av hur fjolåret såg ut var det få som hade räknat med den blåvita förvandlingen under inledningen av den här säsongen. Åtta omgångar in i serien hade IFK Göteborg gjort mest mål och skuggade Malmö FF i tabelltoppen. I offensiven handlade det mycket om nya stjärnskottet Benjamin Nygren och pånyttfödde Patrik ”Paka” Karlsson-Lagemyr. I försvaret beskrevs Carl Starfelt som allsvenskans bästa mittback av Asbaghi. Men precis som under fjolåret fick Blåvitt bygga om – och i höst är ingen av de nämnda spelarna med.

– Då (i fjol) kom det som en konsekvens mer av att vi hade spelare vars kontrakt gick ut, och inte att vi ville bli av med alla, säger Asbaghi och går igenom årets fönster:

– I år har det mer skett som en konsekvens av framgång. Det här var vad vi ville från början. Inte bli av med Nygren nödvändigtvis, men vi ville få utveckling på våra spelare och antingen behålla dem eller sälja dyrt. Nu gick Nygren för rekordpris, Starfelt är den dyraste mittbacken som sålts från Blåvitt någonsin.

”Klart att det känns förjäkligt”

Han beskriver det Blåvitt som gått in i hösten som ett mer offensivt balanserat lag. Man har fått in Hosam Aiesh från Östersund och Tobias Sana har vänt hem men utöver försäljningarna har de också fått två ödesdigra skador. Först slet Karlsson-Lagemyr av korsbandet och när 18-årige talangen Rasmus Wikström skulle göra sin första start i allsvenskan var oturen framme igen.

– Det tog extremt hårt. Det är en ung spelare med fantastisk mentalitet. I brist på startmatcher vecka ut och vecka in har han stöttat sina äldre kollegor på ett fantastiskt sätt som få spelare gör i den åldern, säger han och fortsätter:

– Sen går det fyra minuter och han drar korsbandet. Det är klart det det känns förjäkligt.

Guldtåget har redan gått

Det är 33 poäng kvar att spela om och Blåvitt har nio poäng upp till serieledning. Men att klubben ska ta sitt första SM-guld sedan 2007 är inte troligt.

– Att vi ska vara med i en guldstrid är inte realistiskt. Att vi ska slåss om Europa… alltså där är vi färre poäng ifrån samtidigt är det ju ganska många bra lag som slåss om dem och de lagen har inte behövt bygga om. De har kompletterat sina trupper medan vi har hamnat i ett läge där vi har bytt ut nästan en halv startelva på grund av skador och försäljningar. Dessutom har det inte varit en uttalad målsättning för oss från början heller så det finns ingen anledning att ändra.

Tror du det finns förväntningar från era supportrar att fixa i alla fall en Europaplats?

– Självklart är det en naturlig reaktion när vi ändå är där uppe, det vore konstigt annars. Jag hoppas att de känner så, säger allsvenskans yngste tränare och fortsätter:

– Men det är en sak vad man hoppas på, sen är det en annan sak om det inte sker, hur reagerar man då? Reagerar man med att bli riktigt förbannad, då kanske det inte är fullt logiskt med tanke på vad vår plan med hela säsongen varit.

Långsiktighet är en dyrbar valuta i storklubbar. Utmaningen blir att kunna få acceptans för hösten för att skörda desto mer i framtiden.

– Det är klart att man förstår själv att man kan vinna fler matcher på kort sikt genom att behålla spelare men jag drivs lika mycket som alla andra i klubben av att vi ska bygga klubben, mer än allt annat. Och jag har fått mandat att tänka långsiktigt vilket gör det enklare för mig att hela tiden kunna sätta det långsiktiga först, säger 34-åringen.

Vill slåss om topplaceringarna varje år

I kväll ställs IFK Göteborg mot Helsingborg. Vid seger har ett formsvagt Blåvitt ändå Europaplatsen inom några poängs räckhåll men något prioriterat mål är det inte. Klubben kan lika gärna ha försakat en Europaplats genom sommarens försäljningar – för att kvittera ut fler i framtiden.

– Vi är inte ute efter att gå all in för att vi har Europa-känning eller tätkänning i år. Vi hade kunnat spendera alla pengar vi fått in på Nygren och Starfelt, och vi hade kunnat värva ihop en slagkraftig trupp som hade kunnat slåss om topplatserna till sista omgången, men vi har ju valt att jobba på ett annat sätt, säger Asbaghi och avslutar:

– Vi är inte ute efter att slåss om en topplats 2019 eller en topplats 2020. Vi är IFK Göteborg, vi är en så pass stor klubb att vi ska vara med och slåss om de här platserna varje år. Och där ser jag oss vara om några år. Där vi är klubben som slåss om det varje år, några år lyckas vi, några år lyckas vi inte, men vi är där uppe i toppen varje år.