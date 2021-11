Londonklubben var inför dagens match obesegrad i fem raka Premier League-matcher och Eidevall utsågs i fredags till oktober månads tränare i ligan. Det är andra gången han får priset då han även kammade hem utmärkelsen i september.

Och under söndagskvällen kom nästa seger som möjligen bäddar för ”tredje gången gillt”.

De rödvita gästades av West Ham på hemmaplan och det var aldrig något snack om saken. Med sex minuter kvar av den första halvleken lyckades Kim Little eliminera dödläget och skriva in sitt namn i målprotokollet. Sju minuter in i andra halvlek slog hon sedan till igen. Därefter kunde Arsenal komfortabelt spela av matchen och Bethany Mead fick utöka med en knapp halvtimme kvar innan Grace Fisk gjorde ett självmål till 4-0.

Arsenal befäster första platsen i tabellen på 18 poäng som enda obesegrade lag. I nästa match väntar derby mot Tottenham.