Chelsea kom till start utan sin danska stjärna Pernille Harder, som ska ha skadad sig i och med en landslagssamling.

Trots det hade Manchester City ingen chans att ta sig an Magdalena Erikssons gäng.

Två snabba mål

Redan i den 23:e minuten hade Erin Cuthbert hittat in bakom målvakten. Guro Reiten skickade in en hörna i straffområdet, Cuthbert tog emot med bröstet och sen avslossade hon in ett hårt skott bakom Citys målvakt.

Fem minuter senare kom nästa mål – en misslyckad rensning och Melanie Leupolz tog chansen till att utöka.

Trots att City varit utspelade i den första halvleken hade man mycket att tacka Karima Taieb i målet för att det segersiffrorna inte var större.

Det blev allt jämnare men minuten strax innan matchen skulle blåsas av nickade Beth England in slutresultatet, 3-0.

Chelsea säkrade därmed en plats i FA Cup-finalen. En final som skulle spelats förra säsongen, men avbröts på grund av Covid-19-pandemin.

Magdalena Eriksson var ensam svenska att komma till spel. På Chelseabänken fanns Jonna Andersson och Zecira Musovic, och på Citys bänk satt Filippa Angeldal som anslöt till klubben i sommarens transferfönster.

