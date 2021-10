Tillsammans har de spelat 22 kvalmatcher på väg mot VM i Qatar nästa år. Och hittills har varken Brasilien eller Argentina förlorat en enda av dem.



Under natten mot fredag vann Brasilien förhållandevis enkelt över Uruguay med 4–1 medan Argentina kom undan med ett nödrop hemma mot Peru.



Inters anfallare Lautaro Martínez nickade strax före halvtidsvilan in matchens enda mål i Buenos Aires. Det var då fullt rättvist, men i andra halvlek var Peru det bättre laget och hade dessutom en gyllene chans att kvittera på straff. Men den förre Malmö FF-spelaren Yoshimar Yotún prickade ribban och 1–0 stod sig matchen ut.



MFF:s nuvarande peruanske landslagsspelare, Sergio Peña, spelade inte. Han skadade sig enligt Sydsvenskan på nytt inför Perus match mot Bolivia tidigare i veckan.



Brasilien hade en på papperet svårare match, men med publiken tillbaka på läktarna spelade hemmalaget ut Uruguay i Manaus. Neymar spräckte nollan efter tio minuters spel innan Raphinha, i sin första a-landslagsmatch från start, gjorde såväl 2–0 som 3–0.



– Jag kan inte ens beskriva hur glad jag är. Jag hade kunnat fortsätta spela hur länge som helst i kväll. Men nu ska jag fortsätta göra det som tog mig hit: att göra ett så bra jobb jag kan i Leeds. För jag vill tillbaka hit, sade Raphinha enligt AP efter matchen.



Luis Suárez reducerade för Uruguay innan Gabriel Barbosa punkterade matchen.



I nattens tredje match i det sydamerikanska VM-kvalet besegrade Chile Venezuela med 3–0.



Brasilien toppar tabellen, sex poäng före Argentina, som i sin tur har nio poäng ner till femteplacerade Uruguay som just nu har en plats i det interkontinentala playoffspelet