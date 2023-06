Peter Gerhardsson har tagit ut sin landslagstrupp till sommarens VM. En av de uttagna är 38-åriga Caroline Seger.

– Fan vad jag har jobbat. Det är ett kvitto på att det man gjort är tillräckligt och det känns otroligt skönt, säger mittfältsveteranen till Sydsvenskan.

Under tisdagen räknades hon upp som det 23:e och sista namnet i den svenska truppen.

– Ibland är det inte så bra att heta Seger, när presentationen är i bokstavsordning. Det låter kanske dumt, men tidigare har jag mer vetat att jag skulle vara med, konstaterar Seger.

38-åringen har varit skadedrabbad under det senaste året. Bland annat skadade hon hälen under fjolårets EM – och i april tvingades hon kliva av under landskampen mot Norge.

”Inte varit en dans på rosor”

Trots det får Seger, som gjort flest landskamper för Sverige, chansen under sommarens mästerskap.

– Den här gången känns det ju extra speciellt med tanke på allt jag gått igenom. Det är ingen hemlighet att det varit en återgång som inte varit en dans på rosor. Men de känner till mig som spelare och vet min kapacitet. Jag har varit mer stressad nu på grund av min skadehistorik, säger hon.

Seger gör därmed sitt femte VM och totalt fjortonde landslagsmästerskap.

