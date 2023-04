– Att få göra 1-0 dödade nästan matchen. När Haaland får en chans så gör han mål. Han skakade av sig straffmissen och koncentrerade sig på nästa möjlighet, säger Kevin De Bruyne i C Mores sändning.

Manchester City hade med sig 3-0 till bortamötet med Bayern München. I slutet av första halvleken brände Erling Haaland en straff när han drog bollen högt över ribban och hade svårt att själv förstå den grova missen. Och hånades av publiken.

Två nya rekord av Haaland

Norrmannen tog revansch på sig själv och gjorde 1-0. Bayern hade en bra chans men City vände sylvasst och Kevin De Bruyne spelade bollen snett i djupet till Haaland som hade Dayot Upamecano emot sig. Bayernspelare snubblade omkull och Haaland klev fram och dunkade in bollen i det bortre högra krysset och den förre Dortmund-spelaren firade med att hyssja publiken och ge svar på tal.

Han fick med sig ett par rekord. Han blev snabbast att nå 35 mål i CL, vilket tog endast 27 matcher, och yngst att nå den noteringen med sina 22 år.

Det var bistert bland Bayern-ikonerna på läktaren. Bayern fick med sig 1-1 efter en VAR-kontrollerad straff efter hands på Manuel Akanji. Bayerns tränare Thomas Tuchel var het och fick två gula kort och blev utvisad.

Inter tappade 3-1 – vidare ändå

Inter spelade 3-3 mot Benfica och gick vidare med 5-3 totalt.

Nicolo Barella stötte högt, fick med sig bollen och fintade bort ett par backar innan han prickade det bortre vänstra krysset med ett vackert mål för 1-0.

Strax före pausen kvitterade Benfica när den norske landslagsmannen Fredrik Aursnes distinkt nickade in 1-1.

I mitten av andra halvlek spelade Federico Dimarco in bollen parallellt med mållinjen till Lautaro Martinez som drog in 2-1 i nättaket via ett volleysmalben och vild glädje på San Siro där Milan väntar i ett derby i semifinalen.