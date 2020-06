Dubbla straffmål tog IFK Göteborg till semifinal i Svenska cupen

Hammarby stod emot nästan hela andra halvlek med en man mindre men orkade inte i förlängningen. David Fällman hade armen för högt och Hammarby åkte på sin andra straff. Hosam Aiesh tog hand om sin andra straff och klippte in bollen högt och hårt mitt i målet för 2-1.

Ett slutkört Hammarby kunde inte stå emot och Sargon Abraham kunde enkelt slå in 3-1 på Aieshs fina öppnade passning snett inåt bakåt i straffområdet och definitivt avgöra matchen.

Andersens utvisning vände matchen

Hammarbys Jeppe Andersen blev utvisad tidigt i andra halvlek. Han blev för sen i en duell med Emil Holm, ryckte tag i armen och IFK-spelaren gick omkull. Dansken fick rött kort direkt och Hosam Aiesh tog hand om den efterföljande straffen.

Hammarbys målvakt Davor Blazevic gick rätt och räddade straffen men Aiesh rusade fram och nickade in sin egen retur för 1-1.

Göteborg inledde andra halvleken starkt och strax före straffen sköt Victor Wernersson klockrent i ribban.

Tankovic visste inte hur han gjorde ledningsmålet

I början av matchen nickade Muamer Tankovic in 1-0 för Hammarby efter en rörig situation vid en hörna.

– Jag kände att något rörde mig, om det var bollen eller något ben eller något annat vet jag inte. Bollen gick i mål vilket var viktigast. På något sätt gick den in, sade Tankovic, som hamnade tätt mellan två IFK-spelare, till C More i halvtidspausen.