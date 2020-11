Covid-smitta i herrlandslaget

Resultatet från torsdagens Covid-19-testning i herrlandslaget visade att Carl Starfelt, 25, är smittad av corona. Samtliga av truppens spelare och ledare testades under fredagsmorgonen testades mittbacken ännu en gång. Det provsvaret väntas komma senare under fredagen eller under lördagen.

– Carl mår bra och hålls nu isolerad på sitt hotellrum i enlighet med UEFA:s protokoll och lokala smittskyddsregler. Han har testats negativt två gånger innan. Och vi kommer testa hela truppen en gång till inför matchen imorgon, säger landslagsläkaren Anders Valentin.

Det inte aktuellt att sätta fler spelare i karantän, som varit i närkontakt med Carl Starfelt, enligt Anders Valentin.

– Alla sitter på fasta platser i bussen, och vi är väldigt noga med avståndet. Ingen har varit väldigt nära honom under lång tid. Vi har skärpt till våra regler ännu mer och tryckt på det ännu mer, säger Anders Valentin.

Någon fundering på att ställa in matchen mot Kroatien finns inte just nu enligt landslagschefen Stefan Pettersson.

– Vi är inte särskilt oroliga nu, så vi har inga funderingar på något annat, säger Stefan Pettersson till SVT Sport.