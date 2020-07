Blåvitt cupsegrare – Farnerud avgjorde i förlängningen

Alexander Farnerud blev stor hjälte för sitt IFK Göteborg när han avgjorde cupfinalen i förlängningen. Och det är faktiskt andra gången som en medlem ur familjen Farnerud avgör en cupfinal för Blåvitt. 2013 slog brodern Pontus, numer sportchef, den avgörande straffen i finalen mot Djurgården.

– Fantastiskt skön känsla att få slå in den där efter en jobbig tid med skador. Detta är fantastiskt stort, att få vinna cupguld mot Malmö värderar jag otroligt högt i min karriär, säger segerskytten till C More.

Safaris misstag ledde till kvittering

Malmö hade nästan pokalen i sina händer efter att Ola Toivonen gett gästerna ledningen i den första halvleken. Men i de sista minutrarna av ordinarie tid stod Behrang Safari för ett grovt misstag när han trillade och tappade bollen långt ned på egen planhalva. IFK agerade kliniskt och Patrik Karlsson Lagemyr kunde kvittera matchen när han borrade in bollen i bortre burgaveln bakom Johan Dahlin.

Matchen gick till förläningen och väl där var Göteborg det piggare laget. Efter bara fyra minuter skapade hemmalaget ett läge i offensivt straffområde på pass från Patrik Karlsson Lagemyr kunde Alexander Farnerud skyffla in bollen från nära håll. Malmö pressade på under andra förlängningskvarten men kom aldrig riktigt närmare en nick strax utanför från Ola Toivonen och Blåvitt kunde säkra sin åttonde cuptitel.

För Malmös del består den 31 år långa förbannelsen och skåningarna har trots tre finaler sedan 1989 ingen vinst och MFF:s cuptorka håller i sig.

Även för AIK:s del var det ett ofördelaktigt resultat. Göteborgssegern innebär att AIK missar den Europa League-kvalplatsen man hade blivit tilldelade vid MFF-seger.