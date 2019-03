SVT fortsätter sända Damallsvenskan

– Vi ser ett stort intresse för Damallsvenskan hos vår publik och därför är vi naturligtvis glada att kunna fortsätta vår satsning på serien, säger SVT Sports chef Åsa Edlund Jönsson.



SVT kommer att sända fyra matcher under våren före VM-uppehållet, och ytterligare åtta matcher under hösten med start i augusti.Premiärsändningen i SVT blir söndag 14 april, då regerande mästarna från Piteå tar emot storsatsande Djurgården, som bland annat har värvat in landslagsmeriterade Hanna Folkesson och Olivia Schough.



– Det blir spännande att se under våren vilka spelare som kommer ta chansen i Gerhardssons VM-lag. Jag tror till exempel mycket på Piteås Madelen Janogy, säger SVT Sports expertkommentator FridaÖstberg.



Förra säsongen slutade med ett osannolikt drama i sista omgången. Både Rosengård och Göteborg hade chansen att ta hem titeln, men till slut stod Piteå som sensationell mästare.



– Jag förväntar mig att det blir jämnt även i år. Piteå kommer vara med i år igen och försöka försvara sitt guld, Rosengård och Kopparberg/Göteborg kommer också vara med men jag tror att även Linköping kan utmana den här gången. De har redan värvat hem Stina Blackstenius och Mimmi Larsson, och sen ansluter Nilla Fischer efter VM, säger Frida Östberg.