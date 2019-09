Daniel Kindberg på fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Sirius och Östersund. Foto: BILDBYRÅN

Daniel Kindberg: ”Vill inte stå i vägen för en långsiktig plan”

Tio miljoner måste in på tio dagar för att rädda Östersunds FK. Tidigare ordföranden Daniel Kindberg har möjligheten – men kommer inte att skjuta in några pengar.

– Jag vill inte stå i vägen för en långsiktigt hållbar ekonomisk plan. Och det blir det ju inte om jag går in och andra ska avstå, säger Kindberg i en intervju med Aftonbladet.

På ett medlemsmöte i tisdags avslöjade Östersunds FK att de befinner sig i en djup ekonomisk kris. Om pengarna inte rullar in inom tio dagar går klubben i konkurs – och allsvenska tabellen kan komma att skrivas om. Förre ordföranden Daniel Kindberg som nekar till de grova ekobrott han står åtalad för, kritiseras av sponsorer och investerare som vill att han håller sig ur vägen. – Det blir konstgjord andning om de bara kan gå till mig. Min avsikt är inte att vara i vägen. Jag ska inte stå i vägen för de goda krafter som vill komma in nu för att investera i och satsa på klubben, då räcker jag upp händerna, säger Kindberg i en längre intervju med Aftonbladet.