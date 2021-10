Degersforsanfallaren Victor Edvardsen trivs sannerligen mot Örebro. Årets första möte lagen emellan slutade med en klar seger till de rödvita med hela 3-0 och då stod 25-åringen för samtliga mål.

I dag slog Edvardsen till – igen. Den målfarliga spelaren gjorde matchens första mål i kvällens möte mellan Degerfors och Örebro i 26:e minuten. En drömstart för gästerna i ödesmatchen.

Sju minuter senare var det dags för ett nytt mål av bortalaget. Abdelrahman Saidi vände upp någon meter utanför straffområdet, lade bollen till rätta och bjöd på ett distinkt avslut från distans som letade sig in bakom Örebro-målvakten Bobby Allain. Burväktaren var uppenbart irriterad efteråt och sparkade till stolpen i frustration.

Spänning i slutet

Med två minuter kvar av ordinarie speltid frispelades 1-0-skytten Edvardsen, men Allain räddade.

I stället fick hemmalaget jubla – för en stund.

Inbytte Agon Mehmeti, som byttes in i 83:e matchminuten, kom in och tryckte in 1-2. Men det räckte inte till poäng. Matchen slutade 2-1 till Degerfors som därmed tar tunga poäng i bottenstriden.

Örebro ligger nu näst sist på 16 poäng. Degerfors klamrar sig fast på säker mark på 28 poäng.

I nästa omgång ställs Örebro mot Halmstad och Degerfors möter Elfsborg.

