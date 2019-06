Renard matchvinnare efter dubbla straffchanser

Hemmanationen Frankrike besegrade Sydkorea med 1-0. Men seger satt lång inne. Först i den 79:e minuten lyckades Frankrike få hål på det sydkoreanska försvaret. Efter att Ebere kommit sent in i en situation och VAR tagits in, dömdes det straff, samtidigt som Ebere fick sitt andra gula kort och visades ut.

Mittbacken Wendie Renard klev fram mot straffpunkten, men den svagt slagna straffen tog i stolpen. Men VAR kopplades in igen för att granska om Nnadozie i Nigerias mål rört sig för tidigt från mållinjen och efter en kortare granskning slogs straffen om.

Den här gången gjorde Renard inget misstag, utan hon bytte hörn och höjd och placerade in bollen i det högra krysset. Frankrike jublade, medan Nigeria och förbundskaptenen Thomas Dennerby tydligt visade sin frustration.

Målet var samtidigt Renards tredje i detta VM, vilket innebär att hon ensam har gjort fler mål än tolv av lagen i mästerskapet.

Förlusten gör samtidigt att Nigeria stannar på tre poäng och därmed får vänta ut resterande gruppspelsmatcher innan de vet om avancemanget är säkrat.