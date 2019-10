Dick Kerr Ladies – damlaget som förbjöds av fotbollens mäktiga män

För hundra år sedan fanns ett lag vid namn ”Dick Kerr Ladies” i Storbritannien, som drog in både publik och pengar.

När männen drog ut i krig under första världskriget var det kvinnorna som tog över jobben i fabrikerna. Tusentals män dog och skadades till följd av kriget och det behövdes bidrag till de krigsdrabbade.

Gail Newsham, författare till boken ”In a League of Their Own! the Dick, Kerr Ladies 1917-1965” berättar:

– Flickorna tillverkade ammunition i fabrikerna och spelade fotboll med killarna på rasterna. Det var så det började.

Kvinnorna bestämde sig sedan för att börja spela välgörenhetsmatcher och ta betalt för att bidra till familjerna som behövde pengar. Som mest kom 53 000 åskådare och 14 000 uppges ha fått vänta snällt utanför. De fick helt enkelt inte plats. En hisnande siffra som än idag kvalar in i topp tio över damfotbollens mest sedda matcher.

Fyra av spelarna i Dick Kerr Ladies. Foto: British Pathé

Dick Kerr Ladies under en av deras välgörenhetsmatcher. Foto: British Pathé

Kvinnor förbjöds att spela fotboll på arenorna

Men när kriget var över 1918 och männen åter i vardagen kom den hårda smällen. Engelska fotbollsförbundet, FA, hade fått in klagomål gällande kvinnor som spelade fotboll. Fotboll var, enligt klagomålen, olämpligt för kvinnor att spela och en för liten andel av pengarna gick till välgörenhet.

5 december 1921 förbjöd därför engelska fotbollsförbundet klubbar att anordna matcher som spelades av kvinnor. Ett förödande beslut för fotbollen. Men framför allt för kvinnorna som utövade den.

– Förbudet varade i 50 år och det var förra seklets största orättvisa inom idrotten, säger Gail Newsham.

Se inslaget i spelaren här under och de unika bilderna på ”Dick Kerr Ladies” från första världskriget.

Foto: British Pathé