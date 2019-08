Djurgården tog tillbaka serieledningen

– Oerhört inspirerande att få åka ner dit nu. Det är Sveriges två bästa lag just nu om man kollar i tabellen, säger Nicklas Bärkroth till C More.

Djurgården lånade ut sin serieledning till Malmö FF i lite drygt ett dygn. Det var inte många som trodde på AFC innan matchen mot Djurgården och de få som kanske gjorde det fick snällt tänka om när Buya Turay nickade in en hörna efter två minuter.

Bärkroth konstsparkade in spiken i kistan

En kvart senare visade lagkaptenen Marcus Danielsson att han inte bara är en försvarsklippa av högsta allvenska kaliber. Han kan göra mål också. Nickskarven på Curtis Edwards hårda inlägg var mittbackens tredje fullträff för säsongen.

Nicklas Bärkroth cykelsparkade in 3-0 via marken och kryssribban i minut 69 och drog ner rullgardinen helt för gästerna från Eskilstuna.

Nedsparkad: ”Känns som att de ville ha ut mig”

För AFC gäller det inte bara att smälta förlusten. Man kan få klara sig utan mittfältskreatören Adi Nalic som blev nedsparkad av Jesper Karlström och inte kunde spela vidare.

– Lite svårt att gå nu, får se hur det utvecklar sig. Jag tål ganska mycket smärta, men i dag var det svårt att spela vidare. Det kändes som att de ville få ut mig, säger han till C More.

Djurgården som har gått obesegrade från sina tolv senaste matcher toppar tabellen tre poäng före Malmö FF. På söndag möts de i Skåne. Efter det väntar ett derby mot AIK.