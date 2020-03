Djurgården ute ur Svenska cupen

Efter att Djurgården bara fick 2–2 mot division 1-laget Sandviken var Djurgården tvunget att vinna den sista gruppspelsmatchen mot Mjällby. Laget fick också en drömstart på matchen då Jonathan Augustinsson satte 1–0 efter en frispark just utanför straffområdet i den 16:e matchminuten.

Men efter knappa halvtimmen spelade kom Mjällby tillbaka då Mamudo Moro kvitterade till 1–1 från nära håll. Och 20 minuter från slutet var vändningen ett faktum då Jesper Löfgren nickade in 2–1-bollen. Målet blev matchens sista och därmed betyder det att Mjällby går vidare till kvartsfinal och Djurgården är utslaget. Efter slutsignalen hördes spridda burop från hemmapubliken.

– Det är inte bra. Det kändes bra då vi ledde med 1-0, men det var slarvigt att bjuda in Mjällby in i matchen , säger en besviken Jesper Karlsson till C More efter matchen.

Göteborg vidare

Tidigare i dag spelade IFK Göteborg 1–1 mot Sirius, vilket räckte för ett avancemang. Med start klockan 16.30 spelar IFK Norrköping mot Falkenberg. Eftersom att Norrköping tappade poäng mot Tvååker måste laget vinna dagens match.