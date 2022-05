För många har namnet Fifa blivit synonymt med det TV-spel som ges ut varje år.

Men nu är det snart slut på det. I dag meddelade New York Times att EA Sports och Fifa, efter ett nästan 30 år långt samarbete, inte kommit överens om ett nytt avtal.

Ville ha över 1,5 miljarder extra

Istället ska TV-spelsföretaget framöver ge ut spelen under namnet EA Sports FC.

Anledningen är att förhandlingarna mellan EA Sports och Fifa brakat samman. Fifa ska, enligt New York Times, minst velat dubblera de 150 miljoner dollar (Drygt 1,5 miljarder kronor) som de fått varje år från EA Sports (som är Fifas största kommersiella partner) under de tio åren som det senaste avtalet gällt. Dessutom ska Fifa velat få in sitt varumärke på fler av EA Sports produkter, vilken företaget inte ville gå med på.

Spelarnamn finns kvar

Hur mycket det kommer att märkas för spelarna är dock oklart. EA Sports har separata avtal med flera organisationer, bland annat Uefa. Därmed kommer lag- och spelarnamn på de flesta stora stjärnorna.

Däremot kommer, som det ser ut nu, inte Fifas turneringar (som VM) vara spelbara. Men det kan förändras om ett separat avtal kan slutas.

– Vi skulle älska att även i fortsättningen kunna ha med VM i spelet, säger EA-chefen Andrew Wilson.

Den sista upplagan av EA Sports Fifa kommer ut i september.