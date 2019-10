Efter varningen – SvFF öppnar för att förbjuda nickar i tidig ålder

Det var häromdagen som rapporten från The New England Journal of Medicine från University of Glasgow kom ut och skakade om fotbollsvärlden.

Rapporten sa bland annat att fotbollsproffs vid ungefär 3,5 gånger fler tillfällen dött av demenssjukdomar än de övriga personerna. Orsaken till det ger studien ingen förklaring till men Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, vill ändå särskilt varna barn för nickande. Han anser att det är den rimligaste förklaringen till händelserna.

– Får man en smäll mot huvudet så att det skakar till så kommer hjärnan att röra sig inne i skallen. Då uppstår slitningsskador och nervcellsutskott går av. Ju kraftigare smäll och ju mer huvudrotation, desto kraftigare hjärnskador, sa Zetterberg, professor i neurokemi, i Aktuellt för tre dagar sedan.

”Är det uppenbart får vi förbjuda det”

Svenska fotbollsförbundet är medvetna om riskerna och inväntar just nu resultaten av parallella undersökningar som Uefa just nu håller i.

– I USA har de ju förbjudit nickningar på yngre spelare och den frågan är uppe i Uefa i två parallella forskningsprojekt men det finns inga resultat ännu, säger SvFF:s landslagsläkare Magnus Forssblad till SVT.

– Men om det skulle visa sig att det är uppenbart att det blir skador av nickningar så får vi också förbjuda det när det gäller ungdomsfotboll, fortsätter han.

