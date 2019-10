Larmrapporten: Fotbollsspelare mer troliga att dö av demens

I går publicerade The New England Journal of Medicine en studie från University of Glasgow som fått stor uppmärksamhet runt om i världen.

I studien, som finansierats av det engelska fotbollsförbundet (FA) och det engelska spelarfacket (FPA) har forskarna jämfört dödsorsakerna från 7 676 för detta skotska fotbollsproffs med 23 000 övriga människor.

Där konstaterades det att fotbollsproffsen vid ungefär 3,5 gånger fler tillfällen dött av demenssjukdomar än de övriga personerna.

Fotbollsspelarna löper däremot mindre risk än andra att dö av flera andra sjukdomar såsom hjärtsjukdomar och vissa former av cancer.

– Det är nu vår plikt att globalt inom fotbollen samlas för att ta itu med den här frågan på ett omfattande och enat vis. Forskningen måste fortsätta att svara på mer specifika frågor om vad som behöver göras för att identifiera och begärans riskfaktorer, säger Gordon Taylor som är ordförande för det engelska spelarfacket.

Studien ger ingen klar förklaring till varför tidigare fotbollsspelare löper större risk att drabbas av demenssjukdomar än andra.