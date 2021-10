Eidevalls Arsenal ångar på i toppen

Än så länge vet Eidevall inte hur det känns att förlora med Arsenals fotbollsdamer. Sedan han lämnade Rosengård i somras har han nu styrt Londonlaget till tio raka segrar.

Den senaste kom på lördagen när Aston Villa avfärdades med klara 4–0 på bortaplan. Men trots stor dominans satt segern längre inne än siffrorna visar. Kim Little spräckte nollan först i den 51:a minuten och den riktiga ketchupeffekten kom inte förrän under matchens sista tio minuter: Mana Iwabuchi i den 80:e minuten, Katie Mccabe i den 83:e och Little igen, på tilläggstid, fastställde slutresultatet.

Det var fjärde segern på lika många ligamatcher och Arsenal toppar tabellen på maximala tolv poäng. Lokalrivalen Tottenham kan gå upp på samma poäng vid seger borta mot Leicester på söndagen.

Till dess innehas andraplatsen av ett annat Londonlag. Regerande mästaren Chelsea har efter premiärförlusten mot just Arsenal tagit tre raka segrar.

Hemma mot Brighton på lördagen blev det 3–1 efter mål av Guro Reiten, Sam Kerr och Bethany England. Magdalena Eriksson spelade som vanligt hela matchen, medan Jonna Andersson byttes in i slutminuterna. Målvakten Zecira Musovic satt på bänken.

