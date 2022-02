Manchester United tog ledningen med 2-0 när man gästade Leeds borta på Elland Road. Men i den andra halvleken kollapsade toppklubben totalt. Leeds kom tillbaka och gjorde två mål kort in i den andra halvleken.

Först satte en riktig godbit när han från vänsterkanten skickade in en långboll som letade sig in bakom David De Gea i Uniteds mål. Bara minuter senare var det dags igen. Raphinha serverades i straffområdet och skickade in 2-2.

Senare i den andra halvleken byttes svenske Anthony Elanga in och lagkamraten Fred gjorde sedan ett 3-2-mål. Men sista ordet var inte sagt. Med två minuter kvar av ordinarie speltid var det dags för Elanga – som fick chansen och skickade distinkt in 4-2 mellan benen på Leeds-målvakten.

Det var i övrigt en händelserik match. I samband med Freds mål blev Elanga träffad i huvudet av ett inkastat föremål. Kort därefter svarade han med att slå till med spiken i kistan: 4-2-målet.

För United väntar Atletico Madrid i Champions League härnäst. Leeds möter Liverpool i Premier League.