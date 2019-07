Avgör krismötet i 95:e (!) minuten – talangen inbytt hjälte

– Jag hade det på känn hela tiden, att vi skulle ta det. Nu fick jag chansen att komma in och göra mål, så jag är stolt, säger 19-åringen till C More.

Simon Olsson drev fram till mittcirkeln och prickade med precision inbytte Ndione som sprang sig fri och bredsidade in 2-1 under Lucas Hägg-Johansson. Helt plötsligt hade boråsarna tagit sin första trepoängare på två och en halv månad. Sju minuter tidigare hade Kalmar FF det som såg ut att vara en någorlunda trygg ledning och tre poäng.

– Det känns otroligt besviket nu. Det känns förjäkligt, och surt för alla som är här och stöttar oss, säger Kalmars tränare Magnus Pehrsson till C More.

Skadeskjutet Kalmar gick mot seger

Kalmartränaren som tvingades mönstra en startelva utan Elm-bröderna och sju spelare till, skadade och avstängda, säger sig ändå vara nöjd med lagets prestation. Man ledde i halvlek efter att Nils Fröling rullat in 1-0 på straff.

Den ledningen försvann när knappt två minuter återstod av ordinarie tid.

– Nu har jag inte sett situationen, men jag har fått många kommentarer om att det ska vara både frispark och offside i det som leder till 1-1.

Bröt segerlös trend – krisen djupare i Kalmar

Bollen lyftes in mot straffområdet efter en hörna, Kalmarmålvakten Hägg-Johansson såg ut att kunna avfärda inlägget men fastnade på en Elfsborgsspelare och fick inte ens upp nävarna. I kalabaliken som följde var tillslut Simon Strand sist på bollen. Där och då trodde nog hela Borås Arena att man kommit undan med nöd och näppe och en poäng. Det blev ju som bekant roligare än så för de gulsvarta.

Det här var Elfsborgs första seger sedan man slog AFC Eskilstuna den 15 maj. För Kalmar är den segerlösa perioden ännu längre och krisen ännu mörkare. Man har inte vunnit sedan den 11 maj och har nu radat upp fem raka förluster.